Micro e pequenas empresas de Três Lagoas podem participar do Programa Brasil Mais Produtivo

Empresas de micro e pequeno porte (ME e EPP) em Três Lagoas, dos setores de comércio, serviços ou indústria, podem se inscrever no Programa Brasil Mais Produtivo até o dia 21 de fevereiro. O programa oferece acompanhamento gratuito para melhorar a produtividade dos negócios, sendo uma oportunidade para empreendedores locais aprimorarem a gestão e os processos das empresas.

O programa, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e executado em parceria com Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), disponibiliza 775 vagas nesta edição, distribuídas entre várias cidades do Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Bonito, Coxim, Aquidauana, Amambai e Três Lagoas.

Como funciona o programa?

O Brasil Mais Produtivo acompanha as empresas por seis meses, com a ajuda de um Agente Local de Inovação (Ali). Esse profissional mapeia necessidades do negócio junto ao empreendedor e implementa melhorias em até oito etapas, visando reduzir custos e aumentar a eficiência.

De acordo com Aline Hitomi, analista do Sebrae (MS), o programa é uma oportunidade única para fortalecer a gestão empresarial e garantir maior competitividade no mercado. “Com o suporte gratuito, os empresários conseguem promover melhorias significativas, que impactam diretamente na sustentabilidade do negócio”, explica Hitomi.

Quem pode participar?

Empresas interessadas devem atender aos seguintes critérios: