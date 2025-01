Minha Casa, Minha Vida avança em 2024 com mais de 1,2 milhão de moradias contratadas

O programa Minha Casa, Minha Vida, retomado e reformulado pelo Governo Federal em 2023, concluiu 2024 com resultados positivos. Já superou em 60% a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026, com 1,26 milhão de unidades contratadas até o final de 2024.

Desde 2023, foram entregues mais de 43 mil moradias, e obras de mais de 38,9 mil moradias paralisadas foram retomadas. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou o impacto do programa, que, além de viabilizar a casa própria, também gera emprego e desenvolvimento.

Entre as novidades de 2023 estão a isenção de prestações para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a possibilidade de uso de depósitos do FGTS para garantia do financiamento, e a inclusão de varandas, bibliotecas e espaços esportivos nos projetos habitacionais. A escolha dos locais agora considera a proximidade de escolas, unidades de saúde e transporte público.

Na Faixa 1, destinada a famílias de baixa renda, a renda máxima para enquadramento passou de R$ 2.640 para R$ 2.850 para imóveis urbanos. Famílias com renda de até R$ 8 mil também passaram a ter direito ao financiamento, com o valor máximo de financiamento aumentando de R$ 264 mil para R$ 350 mil.

O programa também conta com a iniciativa #BotaPraAndar, que, em 2024, resolveu pendências de mais de 49 mil moradias, beneficiando 190 mil pessoas.