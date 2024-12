Ministério da Saúde conclui 2024 com avanços na gestão de recursos do SUS

O Banco de Preços em Saúde (BPS), criado em 1998, passou por atualizações importantes. As mudanças, anunciadas em junho, incluem uma interface online mais intuitiva e um painel de preços, além da atualização de mais de 3.800 itens no sistema. O BPS facilita as compras de medicamentos e dispositivos médicos pelos gestores, tornando o processo mais eficiente.

Em 2024, o Ministério da Saúde consolidou ações voltadas à melhoria da gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os principais avanços estão a modernização de ferramentas que auxiliam os gestores estaduais e municipais na tomada de decisões sobre os gastos públicos em saúde, com o objetivo de garantir mais acesso e qualidade aos serviços.

Além disso, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Ministério ofereceu 120 vagas para um curso de extensão em economia da saúde, abordando temas como financiamento e avaliação econômica de políticas públicas.

Apoio à implementação dos Núcleos de Economia da Saúde (NES)

Os Núcleos de Economia da Saúde (NES), que auxiliam na gestão de recursos em estados e municípios, alcançaram um crescimento significativo em 2024, com 23 núcleos instituídos no país. A pasta superou a meta de institucionalizar dois novos núcleos no ano, com a criação de cinco novos núcleos, tanto estaduais quanto municipais.

Análises macroeconômicas e cooperação internacional

O Ministério também investiu em análises de conjuntura para ajudar os gestores a entenderem melhor os cenários econômicos e seus impactos na saúde. Foram desenvolvidos boletins e estudos sobre o uso sustentável dos recursos do SUS.

Além disso, o Ministério firmou parcerias internacionais, como com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), para aprimorar a compreensão sobre os recursos financeiros na saúde e promover políticas públicas mais inclusivas e equitativas.

Com essas ações, o Ministério da Saúde encerra 2024 com avanços significativos para melhorar a gestão e a transparência dos recursos destinados ao SUS, beneficiando tanto gestores quanto cidadãos.

*Com informações da agência do Governo Federal