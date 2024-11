Ministério da Saúde libera R$ 52 Milhões para exames de pré-natal no SUS

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 52 milhões para estados e municípios, destinados a exames de pré-natal no contexto da Rede Alyne. A medida foi publicada em uma portaria e inclui exames como testes rápidos para sífilis, HIV, HTLV, Hepatite B e C, além de ultrassom e outras análises clínicas e de imagem.

Esse investimento faz parte da atualização da Rede Cegonha, agora chamada Rede Alyne, que tem como objetivo melhorar os cuidados com mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, assim como com as crianças, para promover um desenvolvimento saudável. Lançado em setembro de 2024, o programa busca reduzir a mortalidade materna e infantil. A partir da rede, o Ministério da Saúde aumentará o repasse para exames de pré-natal, passando de R$ 55 para R$ 144 por gestante, para aquelas com até 20 semanas de gestação.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral, Grace Rosa, destacou a importância desse aumento, afirmando que ele permitirá a aquisição de insumos e a realização de exames essenciais para a qualidade do pré-natal.