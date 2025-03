Missa de um mês marca homenagem à jornalista Vanessa Ricarte em Três Lagoas

A morte da jornalista Vanessa Ricarte completou um mês nesta quarta-feira (12). Para homenageá-la, familiares e amigos organizaram uma missa de um mês de falecimento, que será realizada nesta quinta-feira (13), às 18h, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua 15 de Junho, 934, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

Walker Ricarte, irmão de Vanessa, relatou ao JPNews que seus pais, Agmar Ricarte e Maria Madalena da Glória Ricarte, estão profundamente abalados pela tragédia, assim como toda a família. O sofrimento causado pela perda também afetou a avó deles, que sofreu um AVC após a morte da jornalista.

Vanessa Ricarte foi assassinada pelo ex-noivo, Caio do Nascimento Pereira, no dia 13 de fevereiro, em Campo Grande. No dia anterior ao crime, a jornalista fugiu de uma situação de cárcere privado para pedir ajuda e solicitou uma medida protetiva na Delegacia da Mulher. Horas depois, ao retornar para casa acompanhada de um amigo, foi brutalmente esfaqueada no tórax, vindo a óbito.