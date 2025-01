Motociclista fica ferido após ser fechado por carro no bairro Vila Nova

Um acidente entre uma moto e um carro, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, deixou um motociclista ferido. O acidente ocorreu na quinta-feira (9), por volta das 15h30, quando o motorista de um veículo desrespeitou o sinal de “pare” na rua David Alexandria e invadiu a preferencial na rua Elviro Mário Mancini, atingindo o motociclista que seguia em direção ao Centro da cidade.

Com o impacto, o motociclista foi lançado contra a porta do motorista, causando afundamento na lataria e quebrando o vidro lateral do carro com o capacete. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que estava consciente, orientada e reclamando de dores, mas sem sinais aparentes de fraturas.