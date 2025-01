Motorista em Três Lagoas perde a visão de um dos olhos e precisa de ajuda

Claudinei Rodrigues dos Santos, de 47 anos, sofreu uma infecção grave que o levou a perder a visão de um dos olhos e comprometeu a capacidade de trabalhar como motorista de caminhão. Diagnosticado com celulite orbital após uma convulsão no final de dezembro, ele agora depende de tratamento médico contínuo e da solidariedade da comunidade para superar as dificuldades financeiras e arcar com as despesas da família.

Na madrugada de 31 de dezembro, Claudinei sofreu uma convulsão em decorrência de glicemia crítica, com nível de 7, e saturação de oxigênio em 70%. Ele foi socorrido por pessoas que estavam na rua e levado às pressas ao Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. Após ser estabilizado, foi transferido para Bauru, onde passou por duas cirurgias nos olhos: uma para drenagem e outra para tamponamento da retina. Apesar dos esforços médicos, ele perdeu a visão de um olho, e o outro ainda corre riscos.

A esposa de Claudinei, que teve que abandonar o trabalho como cuidadora para cuidar do marido, descreveu o impacto na vida da família. “É muito difícil. Ficamos os dois sem trabalhar. Precisamos pagar as contas de casa, como água, luz, além de remédios caros. Estamos tentando o auxílio pelo INSS, mas é uma situação complicada“.