MP aponta irregularidades e suspeita de fraudes em contrato de câmeras de monitoramento

A Prefeitura de Três Lagoas suspendeu o contrato com a empresa Camerite, responsável pela instalação de 210 câmeras de monitoramento na cidade. A decisão do prefeito Cassiano Maia (PSDB) atendeu a uma recomendação do Ministério Público Estadual, que apontou suspeitas de fraude e vício de origem no processo licitatório. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (4), durante a primeira sessão da Câmara Municipal, que contou com a presença de Maia.

A licitação foi aberta durante a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro e o contrato foi assinado no ano passado. A empresa iniciou a instalação dos equipamentos em pontos estratégicos da cidade e tinha um prazo de 60 dias para concluir o serviço e colocar as câmeras em operação. O contrato foi firmado pelo valor de R$ 2,5 milhões.