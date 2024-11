Mutirão de renegociação de dívidas com bancos começa nesta sexta-feira

Em novembro, quem tem dívidas com bancos e financeiras poderá renegociá-las. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira começa nesta sexta-feira, dia 1º, e vai até 30 de novembro. A ação é organizada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Banco Central, Senacon e Procons de todo o Brasil para ajudar as pessoas a equilibrar as finanças.

Cada pessoa pode consultar suas dívidas no Registrato, sistema do Banco Central, que mostra um relatório com as dívidas nas instituições financeiras. Para usar esse serviço, é preciso ter uma conta no Gov.br, o portal de serviços do governo federal. As negociações podem ser feitas diretamente com o banco nos canais oficiais ou pelo portal Consumidor.Gov.Br. Nesse caso, também é necessário ter uma conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro.

*Com informações da Agência Brasil