Notas do Enem deixam candidatos à espera da classificação

Os resultados do Enem 2024 foram divulgados no início desta semana, e os candidatos aguardam com expectativa a classificação no Sisu, que está disponível nesta sexta-feira (17). O tema da redação foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, e poucos alunos conseguiram se destacar.

Em Mato Grosso do Sul, apenas um estudante da rede pública obteve nota entre 980 e 1 mil na redação, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Já na rede particular, 24 estudantes alcançaram essa faixa de pontuação, enquanto 275 candidatos tiveram notas entre 950 e 980, sendo 32 de escolas estaduais. Em âmbito nacional, apenas 12 estudantes atingiram a pontuação máxima na redação, e nenhuma nota mil foi registrada no estado.

Como funciona a avaliação da redação

O professor de português Rafael Fulan explicou o processo de avaliação das redações. Segundo ele, dois avaliadores de diferentes regiões do Brasil corrigem os textos, atribuindo notas de 0 a 200 em cinco competências, que totalizam 1 mil pontos. “Se a diferença entre as notas for muito grande, um terceiro corretor é acionado para uma nova avaliação”, destacou.