Nova plataforma do IEL-MS agiliza acesso a estágios

Na plataforma, os candidatos podem buscar vagas em diversas áreas, se inscrever e acompanhar o andamento das seleções online. Segundo a gerente de gestão de negócios do IEL-MS, Jackeline Magalhães, a ferramenta também simplifica o trabalho das empresas. “Elas podem solicitar vagas e acompanhar todo o processo diretamente. Apesar da digitalização, a triagem e a verificação ainda são realizadas pela equipe do IEL, garantindo a qualidade do serviço”, explicou.

De acordo com o superintendente do IEL-MS, José Fernando Gomes do Amaral, a migração para o novo sistema digital representou um avanço significativo. “Boa parte do processo de contratação de estagiários era manual. Agora, com o portal, empresas e alunos têm acesso mais rápido e uma gestão mais eficiente”, afirmou.

Perspectivas para 2025

O início do ano é marcado por um aumento nas ofertas de estágio, com mais de 250 vagas já abertas em Mato Grosso do Sul. A expectativa do IEL-MS é de inserir ou renovar a participação de mais de 4.500 estudantes no mercado de trabalho do estado ao longo de 2025.

*Com informações do Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul