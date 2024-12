Nova regra exige certificado internacional para transporte de animais no Mercosul

Os países do bloco têm até setembro de 2025 para adotar a medida, dando tempo para adaptação dos tutores e serviços de transporte. No Brasil, companhias aéreas já solicitam certificados de vacinação, o que pode facilitar a transição para o novo modelo.

A partir de portaria publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na terça-feira (10), cães e gatos que circularem entre países do Mercosul precisarão apresentar um Certificado Veterinário Internacional (CVI). O documento incluirá informações como a idade do animal e comprovação de vacinas, especialmente contra a raiva.

Tutores podem conferir os detalhes da portaria, incluindo o modelo do CVI, no site do Ministério da Agricultura.

*Com informações da Agência do Governo Federal