Novas regras para financiamento de imóveis entram em vigor nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (1º), quem financiar um imóvel pela Caixa Econômica Federal terá que dar uma entrada maior e financiar uma parte menor do valor total. O banco aumentou as restrições para empréstimos habitacionais que usam recursos da poupança.

Agora, para quem escolher o sistema de amortização constante (SAC), no qual as parcelas vão diminuindo com o tempo, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. No sistema Price, em que as parcelas são fixas, o valor da entrada subirá de 30% para 50%. Além disso, a Caixa só vai liberar o crédito para quem não tiver outro financiamento habitacional ativo com o banco.

O valor máximo do imóvel financiado pelo sistema será de R$ 1,5 milhão, o mesmo limite do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que tem juros mais baixos. Já o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que antes não tinha teto de valor, agora também será limitado a esse valor.

Segundo a Caixa, essas mudanças só se aplicam a novos financiamentos e não vão afetar empreendimentos em construção já financiados pelo banco. Para esses casos, as condições atuais serão mantidas. A Caixa lidera o mercado, com 70% dos financiamentos imobiliários no país e quase metade dos contratos do sistema SBPE.