Novo CadÚnico entra em operação em março de 2025 com sistema modernizado

A secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo, destacou os benefícios da atualização. “O operador não precisará mais preencher todo o cadastro, e as famílias, especialmente as mais vulneráveis, terão menos dificuldades para fornecer informações que o governo já possui”, explicou.

Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Dataprev, a modernização substituirá o sistema em uso desde 2010. Com a nova plataforma, grande parte dos dados será preenchida automaticamente a partir de bases nacionais, reduzindo a necessidade de inserções manuais.

A partir de março de 2025, o Cadastro Único (CadÚnico) passará a operar em uma nova plataforma que promete simplificar e agilizar o cadastro das famílias. A atualização permitirá a integração online com diferentes bases de dados do Governo Federal, automatizando processos e garantindo informações mais precisas e confiáveis.

Capacitação dos operadores

Para garantir uma transição tranquila, o MDS oferecerá capacitação obrigatória aos operadores do sistema, com cursos online divididos em níveis básico, intermediário e avançado. A formação será lançada em fevereiro de 2025, preparando os profissionais para o novo ambiente digital.

Mudanças na gestão de dados

O CPF será utilizado como chave principal do cadastro, permitindo integração com a nova Carteira de Identidade Nacional e bases biométricas nacionais. Com a troca do sistema antigo pelo novo, o portal atualizado será a única fonte de gestão das informações cadastrais.

*Com informações da agência do Governo Federal