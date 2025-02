Novo edital da Rota da Celulose reduz duplicações

A concessão da Rota da Celulose, que abrange 870 quilômetros de rodovias da região leste de Mato Grosso do Sul, passou por ajustes, conforme edital publicado no Diário Oficial da última quarta-feira (30). O novo texto alterou, entre outros quesitos, a exigência para duplicações na BR-262. O edital original previa 129 quilômetros. Agora, serão 101 quilômetros, sendo essa diferença de quase 30 quilômetros de duplicação correspondente ao trecho entre a cidade de Três Lagoas e o Distrito de Arapuá, que não consta mais do edital.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho Gestor de Parcerias, após o edital inicial não atrair interessados na tentativa de leilão realizada em dezembro de 2024. A remodelação do projeto inclui: mudanças no cronograma de investimentos, criação de contornos urbanos e vias marginais em trechos urbanos, além de ajustes na projeção de tráfego e receita.

Segundo o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), órgão responsável pelos estudos da concessão, as alterações foram feitas após consultas ao mercado.

O novo edital também não traz mais a exigência para implantação de um contorno rodoviário de 12 quilômetros na cidade de Ribas do Rio Pardo, que teria de ser duplicado. Agora, a rodovia será duplicada no meio do perímetro urbano de Ribas.

Já em Água Clara, existe a previsão de construção de um contorno, de quase sete quilômetros, os quais demandarão investimentos estimados em quase R$ 30,3 milhões. Para Três Lagoas também está prevista a construção de um contorno de 16 quilômetros. Neste caso, os desembolsos seriam da ordem de R$ 131 milhões.

No trecho de cerca de 220 quilômetros entre a fábrica da Suzano e a ponte sobre o Rio Paraná também devem ser instalados 50 quilômetros de terceira faixa, o que exigirá investimentos de R$ 94 milhões. Além da BR-262, a concessão envolve trechos da BR-267 e das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395.