Novos procedimentos de telessaúde são incluídos no SUS Digital

O Ministério da Saúde, em uma portaria publicada em dezembro, incorporou novos procedimentos de telessaúde à Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. A medida busca padronizar e monitorar as ações de telessaúde no Sistema Único de Saúde, facilitando o registro e a análise dessas atividades.

A inclusão atende ao programa SUS Digital e sua Ação Estratégica em Telessaúde, abrangendo práticas como teleconsultoria, telediagnóstico, teletriagem e outras modalidades. Até então, esses serviços não contavam com códigos específicos para registro nos sistemas do SUS.

De acordo com Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, a padronização é essencial para avaliar o impacto das modalidades de telessaúde e fortalecer essa prática. “Com métricas claras, podemos estruturar uma política mais eficiente”, afirmou Haddad.

Com os novos códigos, os profissionais de saúde poderão registrar seus atendimentos de forma padronizada, promovendo maior reconhecimento e valorização do trabalho. Para a população, espera-se uma melhoria gradual nos serviços, com dados mais precisos que ajudarão a ajustar políticas públicas e expandir o acesso à saúde.