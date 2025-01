Operadoras deverão reportar chamadas suspeitas à Anatel para combater fraudes

As operadoras têm até o dia 15 de cada mês para enviar os dados ao sistema, incluindo informações como data e horário das ligações, identificação das prestadoras de origem, e proporção de números falsos em relação ao total de chamadas. Em casos de irregularidades, a Anatel pode aplicar medidas como multas de até R$ 50 milhões ou suspensão de serviços.

As operadoras de telefonia fixa e móvel deverão enviar mensalmente à Anatel relatórios sobre chamadas recebidas, incluindo aquelas que apresentem sinais de manipulação no número de origem (spoofing). Essa técnica é usada para falsificar o número exibido ao destinatário, prática comumente associada a golpes.

Os interessados têm até 21 de fevereiro para se inscrever no programa

Micro e pequenas empresas de Três Lagoas podem participar do Programa Brasil Mais Produtivo

As propostas apresentadas buscam ampliar a segurança três-lagoense e fortalecer as ações de combate à violência

Quando houver indícios de fraudes envolvendo instituições financeiras, as informações serão encaminhadas às autoridades de segurança pública. A medida faz parte de um conjunto de ações regulatórias para combater fraudes e abusos no setor de telecomunicações no Brasil.

*Com informações da Agência Brasil