Pagamento do Auxílio Gás de dezembro tem início nesta quinta-feira (12)

O pagamento do Auxílio Gás referente ao mês de dezembro começou nesta quinta-feira (12). O benefício, no valor de R$ 104, será pago a cerca de 5,49 milhões de famílias cadastradas no programa, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Nesta quinta, recebem o auxílio as famílias com Número de Inscrição Social (NIS) final 1, 2 e 3. Para os demais beneficiários, o pagamento seguirá o calendário do Bolsa Família, encerrando-se em 23 de dezembro para aqueles com NIS terminado em zero.

O benefício é pago a cada dois meses e, nesta rodada, atenderá aproximadamente 16,9 milhões de pessoas em todo o país, com um custo total de R$ 570,6 milhões. Na divisão por regiões, o Nordeste concentra o maior número de beneficiados, com 2,55 milhões de famílias, seguido pelo Sudeste (1,8 milhão), Norte (526,2 mil), Sul (382,5 mil) e Centro-Oeste (210,78 mil).