Palestras no Senai abordam combate à violência contra a mulher nesta segunda-feira

Entre segunda (10) e quinta-feira (13), o Senai receberá uma série de palestras voltadas aos alunos dos cursos profissionalizantes, com foco nos serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) e nos canais de denúncia contra a violência doméstica. As atividades começam às 7h30 no primeiro dia e, nos demais, às 13h30.

A iniciativa faz parte da programação da Semana Municipal da Mulher, promovida pela Secretaria de Assistência Social (SMAS) em parceria com a Prefeitura. A ação busca conscientizar sobre a violência contra a mulher, além de reforçar a importância do empoderamento feminino.