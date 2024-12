Paper Excellence realiza doação para Hospital Auxiliadora de Três Lagoas

A Paper Excellence, produtora de papel e celulose, realizou por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), um acordo para a doação no valor de R$ 550 mil que será destinado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) de Três Lagoas. O recurso será utilizado para o aprimoramento da linha materno-infantil da instituição, com foco na aquisição de equipamentos essenciais e na viabilização de novos atendimentos que salvarão vidas de bebês recém-nascidos críticos.

“A Paper Excellence reforça seu compromisso com o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde está inserida, celebrando esta parceria que contribuirá diretamente para a formação de um futuro mais saudável para crianças e para a população de Três Lagoas e de toda a região”, afirma Claudio Cotrim, presidente da Paper Excellence Brasil.

Apoios realizados pela Paper Excellence fazem parte de um conjunto de ações socioeconômicas desenvolvidas pela empresa desde sua chegada ao Brasil. A empresa já apoiou o Natal da Instituição de Longa Permanência para Idosos Eurípedes Barsanulpho e do Lar Vila Vicentina, ambas em Três Lagoas. Além disso, também na cidade, a Paper já apoiou e desenvolveu alguns projetos sociais para a população local, como o programa de fabricação e comercialização de máscaras para costureiras durante a pandemia.

Sobre a Paper Excellence

A Paper Excellence é uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo, com produção anual de 12,8 milhões de toneladas por ano. A companhia possui 58 fábricas distribuídas no Canadá (onde iniciou sua história em 2006), França, Estados Unidos e Brasil, estrutura que atende clientes em mais de 60 países em todos os continentes. Hoje, a Paper Excellence é uma companhia com 77% do suprimento de energia a partir de fontes renováveis e 100% das operações florestais com certificação internacional. A companhia possui hoje 21 mil colaboradores. No Brasil, a Paper possui o controle de 49,14% das ações da Eldorado Celulose, unidade industrial localizada na cidade de Três Lagoas (MS).