Papo Reto: carreta do Hospital de Amor realizará exames em Três Lagoas

A Carreta do Hospital de Amor estará em Três Lagoas entre os dias 16 e 20 de dezembro, oferecendo exames preventivos contra o câncer. A informação foi confirmada por Mirian Guerra, vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas, durante o quadro Papo Reto, do programa TVC Agora.

Os atendimentos começam no dia 16, a partir das 14h, e encerram na manhã do dia 20. Para participar, as interessadas devem se inscrever previamente na sede da Rede Feminina, localizada na rua Zuleide Perez Tabox, 150. Sem a inscrição, não será possível realizar os exames na carreta.