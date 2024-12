Parada Geral da Suzano contrata dois mil profissionais e inicia em janeiro

O ano de 2025 começa com expectativas positivas para a economia de Três Lagoas. Entre os dias 8 de janeiro e 4 de fevereiro, a fábrica de celulose Suzano realizará a “Parada Geral” em suas duas unidades no município, que é a operação anual de manutenção de rotina que promete movimentar diversos setores da economia local.

A Parada Geral contará com a contratação de dois mil profissionais temporários, vindos de diferentes estados como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, cerca de 110 empresas especializadas nesse tipo de operação foram mobilizadas para prestar serviços no período. A movimentação já gera impacto direto no setor de hospedagem, com hotéis lotados para janeiro, conforme pesquisa do Jornal do Povo. O aquecimento também alcança bares, restaurantes, farmácias e outros estabelecimentos comerciais, que comemoram o aumento no fluxo de consumidores.

Segundo a Suzano, as duas linhas de produção da fábrica têm capacidade para produzir 3,25 milhões de toneladas de celulose por ano. A manutenção será dividida em duas etapas: a primeira ocorre na fábrica 2, de 8 a 17 de janeiro, enquanto a segunda será realizada na fábrica 1, de 18 de janeiro a 4 de fevereiro.