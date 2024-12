Paróquias de Três Lagoas realizam campanha de Natal para idosos

Neste Natal, as paróquias Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida decidiram inovar o foco das arrecadação. Tradicionalmente voltadas para crianças, as campanhas deste ano serão destinadas a idosos, com doações de fraldas geriátricas e materiais de higiene pessoal.

O padre Maurício de Oliveira, há quatro anos à frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, destacou o significado do Natal como uma celebração do nascimento de Jesus e a importância do espírito natalino marcado pela caridade e amor ao próximo. “Viver o Natal é também abrir o nosso coração no sentido de olhar para o outro. Acolher a presença de Deus significa acolher a presença do bem e, quando nós fazemos algo de bom, isso transforma o nosso coração”.

A mudança no público-alvo foi explicada pelo padre Edi, da Paróquia Santa Rita de Cássia, que ressaltou a necessidade de atender às demandas de famílias carentes e idosos. “Nós costumamos arrecadar chocolates, doces e brinquedos para o Natal, mas, neste ano, decidimos mudar o foco e torná-lo mais social, arrecadando fraldas geriátricas e materiais de higiene pessoal. Vamos encaminhar as doações entre o final de dezembro e o início de janeiro para organizações da cidade e famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelas paróquias”.