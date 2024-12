Pastoral da Criança atua no cuidado de famílias em situação de vulnerabilidade

Além das dificuldades de nutrição enfrentadas no passado, o cenário atual inclui problemas graves, como violência doméstica, alcoolismo e envolvimento com drogas. “Infelizmente, nos deparamos com famílias desestruturadas, muitas vezes marcadas por dependência química. Trabalhamos para orientar e encaminhar essas pessoas aos serviços de assistência, como o CRAS e unidades de saúde”, afirma a coordenadora.

Durante as celebrações da vida, as famílias se reúnem para compartilhar momentos de interação e aprendizado. Atividades como brincadeiras, leitura e rodas de conversa são realizadas, buscando fortalecer os laços familiares e prevenir problemas como obesidade infantil e doenças crônicas na vida adulta.

Sebastiana destaca o trabalho voluntário como fundamental para a atuação da pastoral. “Os líderes fazem visitas domiciliares, escutam as famílias e criam um vínculo de confiança. Nosso objetivo é transformar a vida dessas pessoas por meio do cuidado e do amor”, explica a coordenadora.

A Pastoral da Criança, vinculada à Igreja Católica, desempenha um papel essencial em Três Lagoas, oferecendo apoio e assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social. Sob a coordenação de Sebastiana Garcia de Freitas Tosta, o projeto atua na periferia do município, focando em crianças de 0 a 6 anos e gestantes, com o objetivo de garantir cuidados básicos, desenvolvimento saudável e promoção da cidadania.

A Pastoral também colabora com parceiros que fornecem cestas básicas e outros recursos para famílias em situação de fome. No entanto, a maior necessidade, segundo Sebastiana, é de voluntários dispostos a dedicar parte do seu tempo ao próximo.

Interessados em contribuir com o trabalho da Pastoral podem se inscrever por meio do aplicativo ‘Pastoral da Criança Mais Gente’, disponível para Android e iOS. Além disso, as paróquias locais oferecem informações e orientações para novos voluntários. A Pastoral é ecumênica e aberta a todos que desejam ajudar. “Qualquer pessoa, independente de religião, pode fazer parte. Nosso foco é o cuidado e o amor, pois acreditamos que juntos podemos transformar vidas”, convida Sebastiana.

Atualmente, cerca de 190 crianças e famílias estão sendo acompanhadas em Três Lagoas, embora o número de cadastrados seja maior. A ampliação do alcance do projeto depende diretamente do engajamento de novos voluntários. Sebastiana reforça a importância do envolvimento da sociedade. “Quando você dedica seu tempo ao próximo, não só ajuda quem precisa, mas também encontra alegria e propósito para a sua própria vida”, reforça Sebastiana.

Para mais informações, a Pastoral da Criança está presente no Instagram (@pastoraldacriancatl) e nas paróquias de Três Lagoas e região.