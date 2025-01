Patrocinadores valorizam a promoção 'Meu negócio, meu sucesso’

Para o empreendedor, a credibilidade do Grupo RCN, aliada à contribuição no fomento da economia local, foram fundamentais para essa parceria. “Estou no ramo alimentício, e esta promoção ‘Meu negócio, meu sucesso’, vai colaborar com o empreendedorismo e ajudar no desenvolvimento econômico de Três Lagoas” destacou o empresário.