Patrulha Rural reforça segurança no campo

A Patrulha Rural, comandada pela 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) de Três Lagoas, é composta por um efetivo de seis policiais.

A equipe é responsável por fiscalizar 503 propriedades rurais que foram cadastradas no sistema PIM (Programa de Identificação de Propriedades Rurais), sendo 323 em Três Lagoas, 112 em Brasilândia e 68 em Selvíria.

De acordo com relatório divulgado nesta semana pela Polícia Militar, no ano passado, 1.077 visitas preventivas foram realizadas na área de atuação do BPMRu, fortalecendo a relação entre a polícia e os moradores das áreas rurais.

DADOS

Conforme o relatório, em Três Lagoas, casos como a prisão de foragidos e apreensão de armas fizeram parte das operações da equipe no ano passado. Destaque para a recuperação de defensivos agrícolas avaliados em R$ 75 mil em parceria com a polícia. Em Brasilândia, foram registrados casos de abigeato, e em Selvíria, um veículo roubado foi recuperado.

Ao longo do ano, foram apreendidas 3 armas de fogo e 42 munições, além da prisão de 9 indivíduos envolvidos em crimes diversos. As ações também resultaram na identificação de 4 animais transportados irregularmente.