Pescador é multado por pesca amadora sem licença no rio Paraná

O homem estava em uma embarcação transportando oito tucunarés, que totalizavam quatro quilos de pescado. A ausência da licença exigida pela legislação ambiental resultou em uma multa no valor de R$ 1.080,00.

A Polícia Militar Ambiental realizou, nesta terça-feira (17), uma fiscalização no Rio Paraná, entre as usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira (SP), como parte da Operação Piracema 2024/2025. Durante o patrulhamento, um pescador foi multado por não possuir a licença necessária para a prática da pesca amadora.

A Operação Piracema ocorre anualmente durante o período de reprodução dos peixes, com o objetivo de proteger as espécies e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. A Polícia Ambiental reforça a necessidade de cumprir as normas para a conservação da biodiversidade aquática e o equilíbrio ambiental.

*Com informações da Polícia Militar Ambiental