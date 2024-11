Petrobras aprova plano de investimentose retomada da fábrica de fertilizantes

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou na quinta-feira (21) o Plano de Negócios 2025-2029 (PN 2025-29), com investimentos projetados em US$ 111 bilhões. O plano reafirma a relevância da estatal no setor energético brasileiro, destacando novos projetos estratégicos e iniciativas voltadas para a diversificação de produtos e sustentabilidade.

Entre os projetos contemplados está a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), em Três Lagoas, paralisadas desde 2014. A Petrobras destinará R$ 3,5 bilhões para concluir a fábrica, considerada essencial para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados. As obras devem ser reiniciadas em 2025, com previsão de início das operações em 2028.

Incentivos e impactos

A Petrobras já solicitou apoio ao município de Três Lagoas para viabilizar o projeto, incluindo isenção do IPTU e a renovação da concessão do terreno onde a unidade está localizada. A conclusão da fábrica promete impulsionar a economia local, gerando empregos e fortalecendo o setor agrícola, um dos maiores consumidores de fertilizantes no país.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Do total de US$ 111 bilhões previstos no PN 2025-29: