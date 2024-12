Piscinão do Jardim Dourados preocupa moradores após chuvas fortes

Os moradores do Jardim Dourados, em Três Lagoas, estão preocupados com o risco de transbordamento do piscinão do bairro após as chuvas fortes registradas na madrugada desta quarta-feira (4). Além disso, o local vem gerando outros transtornos

Embora o piscinão tenha ajudado a evitar alagamentos nas ruas desde que foi construído, o furto das fiações elétricas que alimentam as bombas de drenagem deixou o sistema inoperante.

“Olha, a gente tem medo. Moro aqui há mais de 30 anos e nunca vi o piscinão desse jeito. A chuva foi forte, e agora, sem as bombas funcionando, a gente não sabe o que pode acontecer“, disse Terezinha Cândida.

Além do risco de transbordamento, os moradores relatam outros problemas. O aposentado Pedro Nobre, por exemplo, já solicitou apoio junto aos vereadores para tentar uma solução.