PM de Três Lagoas lança 'Operação Boas Festas' para reforçar segurança no fim de ano

A Polícia Militar de Três Lagoas inicia, nesta segunda-feira (9), às 17h, a ‘Operação Boas Festas’. A ação visa intensificar o policiamento em todo o estado de Mato Grosso do Sul durante o período de Natal e Ano Novo, com foco nas áreas comerciais e de maior circulação de pessoas.

O efetivo contará com policiais e com alunos em formação do Curso de Soldados, que atuarão no policiamento a pé e em áreas estratégicas. Segundo o capitão Flávio Moura, a operação inclui fiscalizações de trânsito, abordagens preventivas e ações em horários e locais específicos.

A ‘Operação Boas Festas’ será realizada até 3 de janeiro de 2025, garantindo reforço da segurança em um período marcado pelo aumento das atividades comerciais e festividades.