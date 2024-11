PM recupera carro com queixa de furto no Orestinho

Um homem, de 45 anos, procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar o furto o próprio veículo, em Três Lagoas. De acordo com o relato do motorista, ele teria consumido grande quantidade de bebida alcoólica, em um bar, nas proximidades do cemitério municipal e, ao retornar na manhã do dia seguinte, para buscar o automóvel, percebeu que o carro havia desaparecido. O fato ocorreu na madrugada de quarta-feira (06).

De acordo com o relato da vítima, o veículo furtado seria um VW Santana, de cor azul. O homem não soube informar o local exato onde estacionou o carro nem o nome do bar em que esteve, o que dificultou o início das investigações pela polícia.