PMA de Três Lagoas alerta para aparecimento de serpentes durante período de chuva

O avanço das áreas urbanas, aliado ao período de chuvas, tem favorecido o surgimento de cobras em Três Lagoas. Apenas nesta semana, três serpentes foram capturadas na cidade.

A primeira, uma cobra da espécie Cipó, foi encontrada no bairro Novo Oeste, mas não é peçonhenta. Um morador, enquanto pegava manga, registrou o momento em que se deparou com o animal. A segunda serpente, uma jararaca, que é peçonhenta e representa risco à saúde, foi localizada na região do Núcleo Industrial. Ela foi capturada e encaminhada à Polícia Militar Ambiental. A terceira serpente, uma falsa coral, foi encontrada na área Central.

O comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA), Gabriel Rocha, explicou que o aumento do número de serpentes nos centros urbanos é esperado, principalmente no final do ano, quando o período de reprodução dessas espécies começa.