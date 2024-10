PMA orienta sobre cuidados com animais silvestres em residências

Em Três Lagoas, uma moradora se deparou com uma maritaca ferida, na residência, durante uma forte chuva. Preocupada com o animal, que aparentava estar machucado, ela acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA), que prontamente auxiliou no resgate. A PMA reforça que é comum, especialmente, durante esta época de reprodução dos psitacídeos — grupo que inclui araras, maritacas e papagaios —, encontrar essas aves em situação de vulnerabilidade.

A estação chuvosa, que ocorre principalmente durante o período reprodutivo, entre os meses de setembro e dezembro, é marcada por ventos fortes que podem fazer com que filhotes caiam dos ninhos. O comandante da Polícia Ambiental em Três Lagoas, Gabriel Rocha, explicou como os moradores devem proceder em situações similares: “Se você não conhece a espécie, o ideal é isolá-la e contatar o órgão competente, como a Polícia Ambiental, para que seja feita a captura. Isso é importante porque algumas aves, como a arara, podem acabar causando acidentes. É uma questão de segurança tanto para o animal quanto para a pessoa”, orienta o capitão.

Ele alerta ainda para o aumento de resgates também de mamíferos, como os gambás, que costumam procurar abrigo em áreas urbanas nesta época do ano, devido ao período reprodutivo. Em Três Lagoas, a presença de áreas verdes, como a Lagoa Maior, o Parque das Capivaras e a Área de Preservação Ambiental (APA) do Jupiá, contribui para a frequência dos encontros de humanos e animais silvestres.