Polícia Civil de Três Lagoas registra queda no número de homicídios em 2024

A Polícia Civil de Três Lagoas divulgou um pré-balanço das ocorrências de 2024, destacando uma redução no número de homicídios em comparação com anos anteriores. Segundo o delegado regional, Ailton Pereira, foram registrados 14 homicídios no município este ano, dos quais 10 já foram esclarecidos, enquanto os outros quatro seguem em investigação.

“Esperamos encerrar o ano sem novos casos. Observamos que, diferente de anos anteriores, a maioria dos homicídios registrados este ano não está relacionada a organizações criminosas, mas a desavenças momentâneas em contextos como bares, uso de drogas e consumo de álcool”, explicou o delegado.

O delegado destacou o trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do Serviço de Inteligência, como fundamental para o esclarecimento dos casos. “A troca de informações entre as delegacias e a parceria com outras forças policiais foram essenciais para alcançarmos esses resultados”, afirmou.