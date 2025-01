Suspeito de matar jovem em Selvíria é preso após investigações da Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (2), o principal suspeito de matar João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, com um tiro na cabeça no município de Selvíria. Guilherme Josué Pena Alvez, de 18 anos, é apontado como o responsável pelo disparo fatal ocorrido no dia 22 de novembro de 2024. O corpo de João Pedro foi encontrado às margens de uma estrada vicinal, em uma floresta de eucalipto, o que levou a Polícia Civil a iniciar as investigações.

Logo após o crime, a polícia identificou Guilherme Pena, também conhecido como “Dom”, como principal suspeito. Ele se apresentou na delegacia, confessando ser o autor do disparo com uma pistola calibre .380. No entanto, devido ao prazo de flagrante já ter expirado, ele foi liberado. A Polícia Civil de Selvíria então solicitou ao Judiciário a prisão de Guilherme, mas ele não foi encontrado e passou a ser considerado foragido.