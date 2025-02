Polícia Civil realiza operação e prende três pessoas em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas realizou ontem (13) a ‘Operação Bate Grades’, resultando na prisão de três homens, de 23, 38 e 40 anos. As detenções ocorreram devido ao descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica.

Segundo as autoridades, os suspeitos desrespeitaram decisões judiciais que determinavam o afastamento e a proibição de contato com as vítimas. Diante das denúncias, o Ministério Público e a Delegacia de Atendimento à Mulher solicitaram as prisões preventivas, que foram decretadas pela Justiça.