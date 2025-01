Polícia Federal realiza operação em Três Lagoas contra crimes de abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Três Lagoas (MS) para combater o compartilhamento e a posse de materiais contendo abuso sexual infantil na internet, nesta terça-feira (28).

A investigação começou após a identificação de um usuário que compartilhava arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Com autorização da Justiça Federal, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço do suspeito, que foi preso em flagrante enquanto armazenava e compartilhava os materiais ilícitos.

Durante a operação, foram apreendidos equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento, que passarão por perícia para confirmar os crimes, identificar possíveis vítimas e agressores, e investigar a produção desses conteúdos.