Polícias Civil e Militar deflagram operação e cumprem sete mandados de prisão e de busca em Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (5), equipes das Polícias Civil e Militar foram às ruas de Três Lagoas, para cumprir diversos mandados de prisão e de busca e apreensão, durante a operação “Forças Unidas”. A ação é contra ocorrências de roubos e furtos no comércio local. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. A operação é coordenada pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), com apoio e troca de informações com a Polícia Militar.

A operação ocorreu simultaneamente em cinco locais, distribuídos entre os bairros Vila Haro, Vila Verde, Jardim Maristela, e na região conhecida por “invasão” do bairro São João, onde foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Foram empenhadas equipes da SIG, do NRI, da DEPAC, e da 1ª, 2ª e 3ª Delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas, e equipes da Força Tática, do Canil e da Radio Patrulha da Polícia Militar.

A ação policial é resultado de investigações desencadeadas pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), com apoio e troca de informações com a Polícia Militar, referente a crimes de roubos duplamente qualificados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo que ocorreram nas últimas semanas na cidade de Três Lagoas. Os trabalhos duraram cerca de 20 dias e culminaram na identificação dos dois envolvidos, com a definição das autorias e formas de agir.