Policias de Três Lagoas realizam operação e prendem suspeitos de tráfico de drogas no Guanabara

Na manhã desta quarta-feira (15), uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia, e da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, resultou na prisão de três adultos, com idades entre 18 e 32 anos, e na apreensão de dois adolescentes, de 15 e 17 anos, em Três Lagoas. A ação ocorreu no bairro Vila Guanabara, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em áreas conhecidas por concentrarem pontos de venda de entorpecentes.

Na primeira abordagem, que foi realizada na rua Manoel Antônio Jeremias, dois homens, de 32 e 18 anos, foram presos. Durante buscas na residência, os policiais apreenderam 417g de maconha, divididos em porções e tabletes, uma balança de precisão, munições, e R$ 88 em espécie.

No mesmo local, um cachorro da raça pitbull, mantido em condições inadequadas, escapou e atacou dois idosos, de 67 e 73 anos, que passavam pela rua. As vítimas sofreram ferimentos nos braços e nas mãos e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diante da gravidade da situação, o animal precisou ser neutralizado. Outro homem, de 19 anos, que estava no interior do imóvel, também foi detido.

Já na rua Ben-te-vi, um adolescente de 17 anos foi flagrado ao tentar se desfazer de uma porção de maconha. Na casa dele, os policiais encontraram 830g da droga já embaladas em 14 porções para venda, além de uma balança de precisão. O jovem admitiu estar envolvido no tráfico.