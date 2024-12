Prazo para solicitação de isenção do IPTU 2025 continua aberto em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, informa que os cidadãos podem solicitar a isenção do IPTU 2025. O benefício está disponível para diferentes grupos, com prazos e condições específicas, conforme a legislação vigente.

Documento de identidade (RG e CPF ou CNH) de todos os membros do núcleo familiar.

Comprovante de renda de todos os residentes do imóvel. Caso não haja comprovante, apresentar atestado de rendimento ou declaração de inatividade.

Comprovante de residência em nome do proprietário (preferencialmente conta de luz).

Certidão de óbito e documento de vínculo familiar, se o proprietário for falecido.

Atestado médico atualizado, se o contribuinte tiver uma das doenças previstas na legislação.

Contrato de locação, no caso de portadores de câncer responsáveis pelo IPTU.

Onde e quando solicitar

O atendimento ocorre no Setor de Tributação, localizado no Paço Municipal, na avenida Rosário Congro com a avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro, das 7h às 17h. O prazo para registrar o pedido encerra-se no último dia útil de 2024 antes do recesso de fim de ano. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (67) 99214-0322.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas