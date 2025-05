Prefeito de Três Lagoas detalha ações dos primeiros 4 meses de gestão

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, apresentou na noite desta terça-feira (6) um balanço dos seus primeiros 120 dias de gestão à frente da administração municipal. O evento, realizado no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reuniu servidores, vereadores e representantes da sociedade civil.

Diante de um auditório lotado, o chefe do Executivo destacou as principais medidas adotadas desde o início do mandato, com foco em organização da máquina pública, avanços na saúde e educação, modernização dos serviços e corte de gastos.

Cassiano iniciou a apresentação relembrando a primeira medida tomada ainda antes da posse: a exoneração de todos os cargos comissionados. A decisão visava enxugar a máquina pública e controlar os gastos com a folha de pagamento, que em janeiro atingia 53,8% da receita corrente líquida, próximo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Propusemos um ajuste na folha, reduzindo insalubridades desnecessárias, horas extras mal aplicadas e tornando mais eficientes as contratações públicas. Com isso, conseguimos baixar esse índice para 50,5%, o que nos permitiu cumprir os reajustes dos servidores e garantir o piso nacional do magistério”, explicou.

Saúde

Um dos principais focos do balanço foi a saúde pública. O prefeito anunciou a construção de uma nova unidade de saúde 24 horas no bairro Vila Nova e de um CAPS Infantojuvenil, além da implantação de um projeto piloto de atendimento para alunos com transtorno do espectro autista, com salas de regulação na Escola Maria Eulalia Vieira.

Maia também apresentou um plano de credenciamento de clínicas e unidades particulares para ampliar a oferta de exames e consultas via SUS no município. “Isso já é realidade em grandes cidades. Queremos trazer esse modelo para Três Lagoas, com contratos por pessoa jurídica e, principalmente, com o uso da telemedicina para alcançar especialidades como neurologia infantil, reumatologia e acompanhamento de TEA”, destacou.

Além disso, o prefeito reforçou a importância de cuidar também das famílias das crianças em tratamento. “Enquanto a criança recebe suas terapias, a mãe ou pai pode fazer uma atividade física, manicure ou acompanhamento psicológico no mesmo espaço. Cuidar de quem cuida também é essencial”, completou.

Educação e transporte

Na educação, Cassiano citou investimentos para garantir qualidade e continuidade nas obras já iniciadas, bem como iniciativas voltadas à inclusão e apoio aos profissionais da área. Destacou a construção de um CEI no bairro Mais Park e o funcionamento de mais uma escola em tempo integral até o final do ano.

Outro ponto de destaque foi o início da operação do novo sistema de transporte coletivo municipal. “A mobilidade urbana é fundamental. Iniciamos um serviço com ônibus novos, equipados com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade. Queremos incentivar o uso do transporte coletivo para melhorar a qualidade de vida da população e reduzir custos individuais”, disse o prefeito.