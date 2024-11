Prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia, se destaca pela diplomacia e serenidade

ELEIÇÃO ALEMS

Com a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) marcada para 13 de novembro, deputados estaduais aceleram as articulações internas. A tendência é pela continuidade do grupo atual, mas, antes de consolidarem o apoio, parlamentares do PSDB querem ouvir a opinião do governador Eduardo Riedel. Com pouco mais de dez dias até a votação, o prazo aperta para as conversas estratégicas.

CÂMARA

MUNICIPAL

Mesmo antes da posse, os futuros presidentes da Câmara de Três Lagoas parecem já definidos. O vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão (PSDB), deve presidir a Casa no biênio 2025/2026, enquanto Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues (PP), assumirá no biênio seguinte, 2027/2028. A antecipação dessas definições já revela uma Câmara com acordos políticos firmados.