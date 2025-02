Prefeitura apoiará Expotrês,que terá portões abertos 5 dias

APrefeitura de Três Lagoas será parceira do Sindicato Rural na realização da 47ª Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês), que será realizada em junho, mês de aniversário da cidade. O evento ocorrerá no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza e contará com diversas atrações para a população, incluindo shows, feiras técnicas e exposições de gado.

O prefeito Cassiano Maia (PSDB) anunciou nesta semana a parceria entre a prefeitura e o Sindicato Rural, destacando a importância do apoio público a todas as áreas, inclusive a cultura. “A população merece lazer também”, afirmou o gestor municipal.

Para o presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, a colaboração entre as instituições trará benefícios tanto para o setor do agronegócio quanto para a comunidade. “Precisamos de incentivo e apoio para desenvolver a parte técnica do evento. Teremos expositores de gado neste ano, incluindo nelore pintado e nelore mocho, tornando a Expotrês uma das maiores exposições de gado da região”, disse Bruno. Ele ressaltou ainda que o Sindicato Rural é uma entidade sem fins lucrativos e, por isso, necessita desse suporte.