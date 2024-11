Prefeitura de Três Lagoas convoca cuidadores plantonistas aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Três Lagoas, está convocando os candidatos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU) para o cargo de cuidador plantonista, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Foram disponibilizadas seis vagas para contratação em caráter excepcional. Os convocados devem comparecer na próxima segunda-feira (2), para realização de exames admissionais e entrega de documentos. As orientações completas estão na Resolução nº 032/SEMAD/2024, publicada na edição nº 3725 do Diário Oficial da ASSOMASUL, de 27 de novembro. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura.

Os exames admissionais estão sendo realizados no Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), localizado na rua Dr. Munir Thomé, 949. Os telefones para contato do Sesmt são (67) 99155-4263 e (67) 99276-4933.