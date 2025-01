Prefeitura discute demandas do ‘Bombeiros do Amanhã’ e reafirma apoio ao projeto

Na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, esteve nas instalações do 5º Grupamento de Bombeiros Militar para conhecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ‘Bombeiros do Amanhã’. A iniciativa atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, promovendo formação cidadã com foco em valores como disciplina, respeito e responsabilidade.

Durante a visita, o Major Domingos, o Tenente Túlio e a coordenadora Larissa Queiroz apresentaram o funcionamento do projeto e detalharam as atividades oferecidas.

Demandas estruturais

Entre os assuntos discutidos, destacaram-se a necessidade de reparos nos portões para aumentar a segurança dos alunos e melhorias nas quadras esportivas, que enfrentam problemas estruturais devido à presença de pombos.