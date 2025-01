Rede Municipal de Educação divulga segunda lista de designação de pré-matrícula com mais de 900 alunos; confira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), publicou nesta quarta-feira (29) a segunda lista de estudantes designados para ingressar na Rede Municipal de Ensino (Reme). A relação inclui 906 crianças que realizaram a pré-matrícula entre 8 e 24 de janeiro.

Os responsáveis pelos estudantes devem efetivar a matrícula entre os dias 29 e 31 de janeiro, presencialmente, na unidade designada, mediante assinatura do requerimento. Para isso, é necessário apresentar cópias de documentos do aluno e do responsável, incluindo certidão de nascimento, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência e RG.

A consulta da lista pode ser feita no site da Prefeitura, nas unidades escolares ou na Central de Matrícula da Semec. A próxima etapa da pré-matrícula, tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental, começa no dia 3 de fevereiro. O procedimento deve ser realizado presencialmente na Central de Matrícula da Semec.