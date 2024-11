Prêmio da Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões nesta terça-feira

O concurso 2.799 da Mega-Sena, realizado no sábado (23), em São Paulo, acumulou novamente. Sem vencedores na faixa principal, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será nesta terça-feira (26), alcança R$ 55 milhões. Os números sorteados foram 1, 31, 38, 40, 45 e 60.

Cinquenta e três apostadores fizeram a quina e vão receber, cada um, R$ 71.315,77. Os 3.737 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.444,90.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.