Presidente da Câmara de Vereadores fala sobre início dos trabalhos legislativos

A Câmara Municipal de Três Lagoas retoma oficialmente as atividades legislativas, na terça-feira (4), com a primeira sessão do ano, marcada para às 8h. A sessão de abertura contará com a leitura da mensagem do prefeito Cassiano Maia, que deve apresentar as diretrizes e metas da administração para 2025.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Antônio Empke Júnior, os trabalhos internos do Legislativo já foram retomados na segunda-feira (3), com o retorno dos servidores após o período de férias coletivas e a nomeação dos assessores parlamentares. “Estamos cheios de expectativas para este novo ciclo. Hoje, teremos uma reunião com os 15 vereadores para traçar estratégias e planejar a gestão deste ano”, afirmou Empke.

O parlamentar destacou, durante entrevista desta segunda (3) ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, a importância da harmonia entre os poderes e reforçou o compromisso do Legislativo em atuar em parceria com a administração municipal em projetos que beneficiem a população. Ele também mencionou que ajustes administrativos estão sendo feitos na Câmara para otimizar os serviços e tornar o trabalho parlamentar mais eficiente.

Entre as questões que devem ser debatidas na sessão de abertura, estão demandas de diferentes setores, como infraestrutura, assistência social e servidores municipais. A indicação do líder do governo na Câmara também deve ser oficializada pelo prefeito durante a sessão.