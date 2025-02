Presidente da Câmara fala sobre a primeira sessão ordinária desta terça-feira

A Câmara Municipal de Três Lagoas deu início aos trabalhos legislativos de 2025 com a primeira sessão do ano, presidida pelo vereador Antônio Empke Júnior, conhecido como Tonhão (PSDB). O evento contou com a presença do prefeito Cassiano Maia e dos 15 vereadores, que reforçaram o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Outro tema abordado foi a questão da segurança pública. O prefeito anunciou que as 10 câmeras de monitoramento instaladas na cidade ainda não estão operacionais devido a irregularidades no contrato da empresa responsável. Por recomendação do Ministério Público Estadual, o contrato foi suspenso, o que poderá retardar a instalação de novos equipamentos.

Além disso, Cassiano Maia revelou que o prédio reformado para abrigar a Secretaria Municipal de Saúde também foi alvo de recomendação do Ministério Público devido a suspeitas de fraudes no contrato da obra. O prefeito decidiu devolver o imóvel e seguir as orientações do órgão de controle.

Na área de desenvolvimento econômico, o prefeito reforçou que as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), da Petrobras, devem ser retomadas no segundo semestre de 2025. Ele afirmou que o projeto já foi aprovado pelo Conselho Fiscal da estatal e que há um alinhamento com o governador Eduardo Riedel para viabilizar a iniciativa. Também destacou a implantação do Porto Seco como prioridade para estimular o crescimento econômico local.

A sessão foi transmitida ao vivo, e a Câmara reforçou o convite para que a população acompanhe os trabalhos legislativos, que ocorrem semanalmente. A gestão de Tonhão na presidência da Casa pretende manter o diálogo aberto com os munícipes e garantir maior transparência nas decisões do Legislativo.