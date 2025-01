Previdência Social reduz fila de perícias médicas em 40,7%

O tempo médio de espera por perícias também caiu. Em agosto de 2023, a média nacional era de 70 dias; atualmente, está em 43 dias. Em São Paulo, a espera é de 25 dias, enquanto no Sul é de 27 dias. No Nordeste, a redução foi de 139 dias para 73 dias entre agosto de 2023 e janeiro de 2025.

Esquema de mutirões auxilia na redução de espera

Mutirões realizados em 2023 e 2024 também ajudaram a reduzir o tempo de espera. Cerca de 135 mil atendimentos extraordinários foram realizados em todo o país, com a participação de mais de mil peritos. As ações se concentraram em regiões com maior demanda ou falta de profissionais, incluindo atendimentos fora do horário regular e aos finais de semana.

*Com informações do Ministério da Previdência Social